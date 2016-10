Il Segno dello Scorpione alla lente di Ingrandimento

Il Segno dello Scorpione esaminato sotto la lente d’ingrandimento

Il Segno dello Scorpione è l’ottavo segno dello Zodiaco. E’ un segno maschile e rappresenta la fecondazione maschile perché trova Plutone in Domicilio Primario ( i testicoli), Mercurio in Esaltazione (l’intelligenza) e da Marte in Domicilio Secondario ( energia, muscolo, il pene). E’ un segno fisso, d’Acqua.

Lo Scorpione è il progetto di morte non fisica, ma delle situazioni e di rinascita a nuova vita, con nuove situazioni quindi: non è una morte, ma una “trasformazione”, una rinascita dopo la crisi.

La persona del segno dello Scorpione agisce con sentimento. E’ un segno di Acqua e quindi ha la sua emozione, ma nel contempo reagisce anche con aggressività, facendo anche male moralmente col rischio spesso, di portare alla distruzione il singolo contesto. Lo Scorpione se è amico, è amico per sempre, ma se gli viene fatto un torto, non lo scorderà mai e resterà un nemico a vita.

Spesso la personalità scorpionica è diffidente quindi curiosa e deve, vuole scoprire cosa nasconde ogni questione. Una persona che affianca uno Scorpione, è spesso “sotto esame” in quanto inconsapevolmente è messa sotto interrogatorio. La persona del segno, invece, non racconterà mai del tutto del suo privato e se succede, il racconto sarà contornato da menzogne.

Anatomicamente il segno dello Scorpione rappresenta l’ano e le emorroidi. La donna può avere problemi al colon e all’apparato genitale. L’uomo spesso ha barba, baffi e folte sopracciglia. La donna ha molti peli (è una buona cliente per le estetiste).



Paola Canossa



riceve su appuntamento. cell. 347 8139700

mail: canossapaol@gmail.com

Website: Passione Astrologica

Facebook: Astrologia Insieme