Oroscopo Novembre 2016 Acquario: ottava posizione (liberare)

Oroscopo Novembre 2016 Acquario redatto da Paola Canossa per TopLook



Gli appartenenti al segno dell’Acquario possono decidere di agire a proprio piacimento, in quanto nel mese di Novembre 2016 l’energia sarà molto favorita. C’è una buona emotività, una comunicazione diretta e più decisa. Forte è il desiderio di idealizzare, concretizzare nuove situazioni. Per i nati sotto il segno dell’Acquario, è giunto il momento di prendere il coraggio a due mani e liberare quelle proprie emozioni interiori che prima non riuscivano a farsi sentire.

Anche per quanto il lavoro, il momento è ottimo sia per cambiare oppure per ricevere una conferma. E così, di conseguenza, l’economia acquariana è in ripresa, grazie anche vecchie questioni finora bloccate. Notizie positive, pianeti favorevoli guidano l’amore per i nati sotto il segno. Ben sostenuti e favoriti quindi gli Acquario che intendono far nascere idee e progetti concernenti i matrimoni, le convivenze e/o quelle di allargare la famiglia.

La parte psicofisica dell’Acquario ora è in ripresa dopo tanto vero stress dovuto purtroppo alle situazioni ferme e difficili, che non hanno dato tregua.

Oroscopo Novembre 2016 Acquario: le tre decadi

La prima decade acquariana, vede una quotidianità abbastanza serena rispetto ai mesi passati. Forse qualcosa dovrà essere ben definito nel settore del “lontano”. Sia che si tratti di uno spostamento (anche lavorativo) che di carte bollate.

Bene per i nati nella seconda decade dell’Acquario. A novembre la ripresa psicofisica e la buona emotività aiutano a personalizzare nuovi progetti che possono ulteriormente far crescere autostima e determinazione interiore.

La terza decade del segno oltre a concretizzare, deve definire questioni legate al settore legale. Questioni che possono riguardare sia un contratto lavorativo, oppure qualcosa relativo alla famiglia d’origine.



