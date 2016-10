Oroscopo Novembre 2016 Ariete: undicesima posizione (riordinare)

Oroscopo Novembre 2016 Ariete redatto da Paola Canossa per TopLook



Per fare ordine ci vuole il disordine. Queste parole sono per il segno dell’Ariete che ora deve riordinare tutto ciò che riguarda le proprie scelte fatte qualche mese fa. Molto c’è da fare nella propria quotidianità, ma la maggior parte del tempo l’Ariete lo passerà a sistemare ciò che riguarda l’economia e la carta bollata. Raccomando di non fare spese inutili, cercare possibilmente di rimandare e certamente non a tempi immediati. Anche il lato affettivo risente della tensione, facendo così vivere all’Ariete momenti altalenanti. Non deve lasciarsi prendere dall’impulsività e deve cercare di non discutere inutilmente con la persona che l’affianca anche perchè, non ha nessuna colpa. Possibili nuove conoscenze. Consiglio all’Ariete di riposare: lo stress gioca brutti scherzi.

Oroscopo Novembre 2016 Ariete: le tre decadi

La prima decade dell’Ariete si sente per certi versi insicura ed è normale che viva una forte tensione interiore: ora deve riordinare ciò che concerne la propria situazione generale. Gli Ariete della prima decade potrebbero conoscere nuove persone. E se per caso non piace il loro modo di fare, il consiglio è quello di fare finta di nulla perché comunque potrebbero tornare utili.

I nati nella seconda decade ha vissuto molti cambiamenti. Ora il consiglio è quello di non fare più passi azzardati specialmente per quanto riguarda il lato finanziario. Gli Ariete della seconda decade dovrebbero invece aggiustare, smussare le situazioni personali, senza cercare null’altro perché per ora, non è proprio il caso. Pazienzate!

La terza decade dell’Ariete ha vissuto negli ultimi tempi un cambiamento difficoltoso. Sono ancora possibili discussioni nell’ambito lavorativo e/o familiare, anche per quanto concerne il lato economico.



