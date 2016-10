Oroscopo Novembre 2016 Cancro: decima posizione (riflettere)

Oroscopo Novembre 2016 Cancro redatto da Paola Canossa per TopLook



L’angoscia dei nati sotto il segno del Cancro a novembre 2016 fa la sua presenza a corrente alternata e concerne l’ambiente lavorativo. In quest’ambito secondo i cancerini c’è sempre poco o tanto da sistemare, se non addirittura da rifare. Per il Cancro c’è grande insoddisfazione e un senso di malcontento personale che opprime e induce a guardare verso altri orizzonti. Ma dopo un’attenta valutazione generale e un’occhiata verso gli altri lidi lavorativi, la scelta vincente resta quella del “rimanere e pazientare”. Il mio consiglio ai nati sotto il segno del Cancro è quello di non riversare le proprie tensioni sulle persone che non c’entrano nulla, famiglia compresa, che già è costretta ad assorbire molto della Vostra lunaticità. Per quanto riguarda il settore economico potete spendere, ma fate attenzione a non sperperare!

Oroscopo Novembre 2016 Cancro: le tre decadi

La prima decade del Cancro a novembre vive meglio le situazioni legate alla casa e al lato affettivo. Attenzione invece verso fine mese perché il termometro dell’ansia potrebbe salire anche in maniera spropositata e forse per un nonnulla. Il consiglio è quello di giocare d’astuzia sui tempi.

I nati nella seconda decade del segno possono vedere qualche entrata extra di denaro. Soldi che comunque male non fanno, anche perché con i tempi che corrono, avranno già una destinazione che potrebbe riguardare qualche spesa per i figli.

Gli appartenenti alla terza decade del segno continuano a vivere tensioni in famiglia che, come lo scorso mese di ottobre, possono essere collegate anche a qualche firma da porre in calce. Il consiglio è quello di riflettere con calma senza agire di istinto.



Paola Canossa



riceve su appuntamento. cell. 347 8139700

mail: canossapaol@gmail.com

Website: Passione Astrologica

Facebook: Astrologia Insieme