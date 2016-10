Oroscopo Novembre 2016 Capricorno: dodicesima posizione (pazientare)

Oroscopo Novembre 2016 Capricorno redatto da Paola Canossa per TopLook



Il mese di novembre 2016 è una fase preferibile rispetto agli ultimi tempi recenti per il segno del Capricorno. Qualche decisione è stata presa di proposito nell’ambito familiare che ha prodotto certamente cambiamenti, come ad esempio una separazione la quale, ha prodotto alla fine, più serenità. Grazie anche alla buona posizione del Sole, sono favorite le nuove situazioni concernenti le occasioni lavorative che, anche se non sono eccessivamente remunerative, è meglio accettare anche a costo di qualche sacrificio, considerando che le uscite per la casa e la famiglia possono aumentare visto il periodo (figli, scuola, etc.).

Sono favoriti i contatti e le comunicazioni. Anche il lato economico per il nati sotto il segno del Capricorno è in ripresa, ma consiglio sempre di mantenere il controllo perchè non è ancora il momento di “permettersi di spendere”. Bene l’aspetto psicofisico, grazie anche allo stimolo di decidere e agire a seconda delle situazioni.

Oroscopo Novembre 2016 Capricorno: le tre decadi

La prima decade del Capricorno, dopo tanto tergiversare, ha accettato la sfida riguardante la propria nuova quotidianità. Sfida che per certi versi ha un proprio peso e questo probabilmente induce a capire i titolari del segno, fino a che punto le scelte fatte sono convenienti.

La seconda decade capricornina, accetta senza timore e vive meglio le decisioni prese. C’è buona energia e buona comunicazione. Attenzione alle uscite di denaro!

La terza decade del Capricorno valuti bene i contesti riguardanti il “lontano”, gli studi ed eventuali società o comunque la carta bollata. Consiglio sempre in questi casi, di leggere ogni singola parola, fare bene i propri conti e decidere senza fretta prima di firmare.



