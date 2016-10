Oroscopo Novembre 2016 Pesci: nona posizione (ripagare)

Oroscopo Novembre 2016 Pesci redatto da Paola Canossa per TopLook



Per i nati sotto il Segno dei Pesci la seconda parte dell’anno inizia a ripagare, anche con gli interessi, ciò che è stato fermo e sofferto nei primi sei mesi del 2016. Che si tratti di lavoro, denaro, carte bollate, amore, ora il pianeta Giove non disturba più il segno e tutto può riprendere con maggiore leggerezza. C’è una buona energia e le prospettive di lavoro e/o familiari prendono piano piano piede. A Novembre 2016 cambiamenti positivi.

Anche l’amore per il segno dei Pesci è in ripresa. Dopo mesi abbastanza difficili dove l’ingrediente principale è stato “un dialogo lontano”, ora c’è amore, comprensione. Il lato psicofisico è ora “in buona salute”. Dopo mesi di tensioni, anche il corpo e la mente ne hanno risentito e non poco. A tal proposito, consiglio buoni integratori naturali.

Oroscopo Novembre 2016 Pesci: le tre decadi

La prima decade pesciolina può ricevere buone comunicazioni legate alla casa e/o alla carta bollata, quale sia anche un contratto lavorativo; bene anche per quanto riguarda la carriera sociale – lavorativa.

La seconda decade del segno dei Pesci è spinta verso una crescita personale che porta maggiore sicurezza interiore per quanto concerne situazioni di gestione dei beni. Sia che si tratti dei propri o quelli della famiglia d’origine.

La terza decade vive positivamente il cambiamento dopo la fase tormentata degli ultimi mesi. C’è più sicurezza anche finanziaria e qualche Pesci avrà anche a che fare col “lontano” per motivi di studio o altro.



