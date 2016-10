Oroscopo Novembre 2016 Vergine: settima posizione (godere)

Oroscopo Novembre 2016 Vergine redatto da Paola Canossa per TopLook



Bella fase per il segno sotto il Segno della Vergine. Finalmente si stanno risolvendo tante problematiche e la routine si sta allineando con nuove abitudini. Il lavoro è favorito con conferme e nuovi contratti così di conseguenza, anche l’entrata economica è incrementata.

Insomma a Novembre 2016 semaforo verde su ogni fronte, compreso quello dell’ Amour che dopo qualche tentennamento e/o chiarimento, vede ora ogni tassello del proprio puzzle al proprio posto. Di conseguenza lo stato psicofisico generale dei nati sotto il Segno della Vergine ringrazia per la nuova boccata d’ossigeno con la quale da ora può intraprendere la nuova stagione. Traducendo: niente ansie. Il consiglio per tutti è quello di godere per quanto si è risolto e per quanto si ha.

Oroscopo Novembre 2016 Vergine: le tre decadi

La prima decade del segno si è ripresa bene dai mesi scorsi dove le tensioni e blocchi non sono stati pochi. Il pianeta Marte ha ostacolato fortemente in passato insieme a Saturno, ma ora tutto è alle spalle e si può agire. Bene le entrate economiche e le nuove amicizie.

La seconda decade degli appartenenti al segno della Vergine grazie a Plutone, ha subito nei mesi scorsi un lento, faticoso cambiamento, ma per fortuna Giove ha dato il suo positivo contributo. Ora il nuovo percorso è intrapreso con nuovi occhi e idee diverse.

Anche i nati nela terza decade escono positivamente dal cambiamento. I pianeti con i loro aspetti al segno si sono alternati con benevolenza e serietà. Ora per le persone della Vergine, dopo aver superato esami più o meno importanti, è giunto il momento di agire liberamente.



Paola Canossa



riceve su appuntamento. cell. 347 8139700

mail: canossapaol@gmail.com

Website: Passione Astrologica

Facebook: Astrologia Insieme