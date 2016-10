Oroscopo Novembre 2016 Bilancia: seconda posizione (sviluppare)

Oroscopo Novembre 2016 Bilancia redatto da Paola Canossa per TopLook



Grazie all’ingresso di Giove nel segno della Bilancia, continua la ripresa e il recupero dei singoli contesti riguardanti gli appartenenti al segno. Nel mese di Novembre 2016 bene per quanto riguarda il lavoro, gli studi, le situazioni familiari. Posso dire che ora, su tanto “ben di Dio”, c’è solo da aggiustare il tiro, e smussare gli spigoli delle singole situazioni.

E’ anche normale che in questo periodo qualche tensione si faccia ancora sentire nella quotidianità. Lo stesso dicasi per l’ambito lavoratico oppure, che oi nati sotto il segno della Bilancia debbano dover affrontare qualche circostanza che abbia a che fare con firme legali e che debba essere ben definita.

L’aspetto economico vede la via d’uscita per quanto concerne la casa e i figli, mentre per l’amore beh, posso solo dire che qualche ultimo chiarimento con tanto di puntini sulle “I” e qualche ammissione dopo un attento esame di coscienza, sarà possibile. Per quanto riguarda l’aspetto psicofisico, c’è da registrare solo un po’ di stanchezza passeggera, ma in generale è favorito.

Oroscopo Novembre 2016 Bilancia: le tre decadi

La prima decade della Bilancia è favorita sia nel settore della carriera lavorativa che in quello sociale dove possono arrivare anche buone notizie. Favoriti sono anche gli spostamenti. Buona emotività.

Ai nati nella seconda decade del segno possono arrivare buone notizie dal settore lavorativo o concernenti l’ambiente familiare. Queste novità, di conseguenza, potrebbero a loro volta portare a ulteriori nuovi sviluppi.

La terza decade della Bilancia potrebbe essere disturbata da qualche preoccupazione che comunque è del tutto passeggera. L’importante è chiarire da subito il contesto e definire ogni singola posizione.



