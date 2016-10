Oroscopo Novembre 2016 Gemelli: quarta posizione (capire)

Oroscopo Novembre 2016 Gemelli redatto da Paola Canossa per TopLook



Ma quanta confusione, stanchezza, insofferenza, tensioni sia a livello affettivo che a livello fisico ha vissuto il segno dei Gemelli finora!

Purtroppo non riesce proprio a trovare una risposta, una soluzione che faccia da tranquillante, almeno per un po’. Al nel mese di Novembre 2016 c’è sempre qualche situazione, qualche pensiero anche seppur minimo, che viene ingigantito o con le parole o con il comportamento del Gemelli, aggiungendo in questo modo ulteriori situazioni di tensione nell’ambiente familiare e non solo.

Il mio consiglio è quello di mantenere le amicizie fatte ultimamente. Come passo anche il consiglio di non sperperare inutilmente il denaro. Ricordo sempre che le priorità e gli imprevisti possono far capolino inattesi. Anche il lato affettivo risente della stanchezza provata in questi ultimi mesi nelle varie situazioni. Ma forse e relativamente il Gemelli si rende conto di tutto ciò.

Oroscopo Novembre 2016 Gemelli: le tre decadi

Alla prima decade dei Gemelli può presentarsi l’occasione di fare nuove conoscenze legate ad opportunità anche lavorative. Il mio consiglio è quello di attuare un comportamento umile e modesto e non di superiorità: si potrebbe correre il rischio di rovinare tutto.

i nati nella seconda decade dei Gemelli hanno ancora da fare per quanto riguarda la famiglia e/o il lavoro. Sono situazioni che non trovano una soluzione definitiva. E’ normale quindi che le tensioni continuino, attenzione perché spesso la presunzione gemellina, non aiuta. Invito a riflettere.

La terza decade del segno dei Gemelli è indaffarata ad allargare la propria cerchia delle amicizie e probabilmente qualcuna potrebbe essere utile in futuro. Raccomando sempre di tenere a bada il livello del confronto.



Paola Canossa



