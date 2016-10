Oroscopo Novembre 2016 Leone

Il settore riguardante l’economia del Leone vede un “doppio senso”. Tanto infatti entra grazie al lavoro, tanto esce per spese concernenti la famiglia. Comunque vada, sarà un successo! Arrivati a questo punto dell’anno, il Leone si sente fisicamente bene rispetto a qualche mese fa. I fastidi passeggeri, come si dice, passano…

E’, questa seconda parte dell’anno, favorevole per ciò che il Leone desidera, perché le possibilità di cambiare e migliorare ci sono, ma tutto sta a non “pretendere” tutto, troppo e subito. Continuo a ricordare a questo segno che le decisioni prese ora, le scelte fatte in questa fase, saranno favorevoli anche nel 2017.