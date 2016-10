Oroscopo Novembre 2016 Sagittario: terza posizione (intraprendere)

Oroscopo Novembre 2016 Sagittario redatto da Paola Canossa per TopLook



Per i nati sotto il segno del Sagittario è iniziata la fase di rilevanza che richiama il lavoro, il lontano, l’ambiente familiare. Bene per i giovani, che dopo aver consegnato curriculum o intrapreso qualche colloquio concernente il lavoro, potrebbero ricevere buone notizie o chiamate d’assunzione. A novembre 2016 grandi novità! Insomma le buone opportunità di interesse lavorativo ci sono, così come ci sono le opportunità di fare nuove conoscenze.

Bene il lato economico, in quanto le entrate possono continuare a vedere il semaforo verde. Bene anche il lato affettivo in generale, dove nel rapporto già esistente che ha nel tempo superato momenti altalenanti, viene riconfermata la promessa d’amore. Facendo 1 + 1, credo che qualche coppia ora, possa progettare l’acquisto di una propria casa dove andare a vivere.

Oroscopo Novembre 2016 Sagittario: le tre decadi

Per la prima decade del Sagittario, sono favorevoli i contesti per quanto riguarda il lavoro e l’ambiente familiare, dove nuove situazioni sono oramai libere da tensioni, dopo tanto tempo di fermo in panchina.

I nati nella seconda decade del segno, vedono nuovi progetti che possono riguardare il lontano, i viaggi e gli spostamenti, che siano lavorativi o di svago. Comunque sia, la cosa piacerà. Se c’è qualcosa di legale bloccato da tempo, ora si può iniziare a definire, anche se con fatica.

Belle situazioni per la terza decade del Sagittario, che ha una buona energia per quanto riguarda la carriera lavorativa. Buona emotività e intuizione, un verbo all’occorrenza: agire!



