Oroscopo Novembre 2016 Scorpione: prima posizione (proseguire)

Oroscopo Novembre 2016 Scorpione redatto da Paola Canossa per TopLook



Spero che i nati sotto il segno dello Scorpione non si lamentino in questo momento. Il Sole è nel segno e con la sua energia aiuta ulteriormente i titolari che sicuramente sono e saranno più facilitati nei diversi contesti.

Il lavoro ha ripreso e le prime soddisfazioni sono sotto gli occhi dei diretti interessati. l’ambiente familiare è più sereno rispetto ai tempi passati e l’unica problematica potrebbe riguardare il settore finanziario dove probabilmente è rimasto qualche somma da percepire, arriverà.

L’amore riprende quota dopo un periodo molto altalenante. Alcuni Scorpioni ora hanno bisogno di ritrovare una certa serenità, oltre che interiore, anche all’interno della coppia. Novembre 2016 è un momento favorevole anche per fare nuove conoscenze. Fisicamente l’appartenente al segno dello Scorpione sente il bisogno di recuperare un po’ di energia. E come sempre è consigliabile a tutti un po’ di riposo, attività che non guasta mai a nessuno.

Oroscopo Novembre 2016 Scorpione: le tre decadi

La prima decade dello Scorpione sta certamente meglio rispetto a qualche mese fa. A novembre lo Scorpione fisicamente può sentirsi provato, ma ora la maggior parte delle problematiche che lo assillano trova soluzioni. Anche il lavoro ha ripreso bene e per questo motivo può essere messo in conto qualche spostamento.

i nati nella seconda decade del segno hanno un percorso oramai spianato anche solo progettualmente. Questo comporta una carica interiore particolarmente forte che fornisce la grinta per conquistare nuovi “terreni” senza paura. Bene quindi per ciò che concerne i cambiamenti!

La terza decade vive una buona emotività. Nuove situazioni dopo aver accettato sfide di diversa natura che conducono al cambiamento. Alla grande!



Paola Canossa



