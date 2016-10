Oroscopo Novembre 2016 Toro: quinta posizione (procedere)

Oroscopo Novembre 2016 Toro redatto da Paola Canossa per TopLook



Novità e conferme negli ultimi mesi hanno fatto compagnia ai nati sotto il segno del Toro. C’è chi si è visto riconfermato e rinnovato un contratto lavorativo, chi ha preso la decisione per quanto concerne un matrimonio e/o una convivenza e chi ha visto le proprie finanze finalmente aumentare, permettendosi in questo modo di poter fare un acquisto importante.

Tirando le somme il Segno del Toro arriva al traguardo di fine anno con un bagaglio personale decisamente diverso rispetto a quello di partenza. E nel mese di novembre 2o16, bene per quanto riguarda il lato affettivo, anche se qualcuno potrebbe prendere la decisione di chiudere definitivamente un rapporto, tornando così alla primordiale “leggerezza”.

Oroscopo Novembre 2016 Toro: le tre decadi

La prima decade del Toro potrebbe trovarsi ancora a dover affrontare discussioni in ambito familiare e/o lavorativo. Ma non tutto è stato chiarito, perché resta sempre quel “qualcosa in sospeso da definire”. Nel mese di novembre, forse, è arrivato il momento di farlo, una volta per tutte, altrimenti si corre ancora una volta il rischio di rimandare continuamente la questione, con tutto il peso che questo continuo rimandare comporta.

Gli appartenenti alla seconda decade del segno del Toro, possono continuare il percorso intrapreso. Se ci sono state divergenze in famiglia o al lavoro, ora tutto sembra alle spalle e la propria quotidianità è in ripresa, anche per quanto concerne il proprio stato psicofisico. Andate avanti!

I nati nella terza decade del Toro stanno proseguendo il proprio percorso intrapreso che continua a vedere vantaggi e sviluppi anche piccoli, ma interessanti e favorevoli. Continuate così, passo dopo passo, senza fretta.



Paola Canossa



