Swarovski Crista: al FIAC un tributo a Zaha Hadid

La storia di questa realizzazione è molto particolare. Verso la fine del 2015, Swarovski invitò l’architetto Zaha Hadid a creare un pezzo innovativo per Atelier Swarovski Home, la sua nuova linea di arredo casa. La sfida venne accettata con Zaha Hadid che volle andare oltre i limiti estetici del cristallo. Dalla sua vision nacque un monumentale centrotavola in cristallo e metallo la cui forma trova ispirazione nei processi naturali della cristallizzazione. Dopo il prototipo iniziale presentato al Salone Del Mobile 2016, la versione finale di Swarovski Crista è ora nella sua versione definitiva.

Realizzato per il lancio di Atelier Swarovski Home al Salone Del Mobile nell’aprile del 2016, Swarovski Crista è stato presentato per la prima volta in Francia, rimanendo esposto sul Balcon d’Honneur del Grand Palais dal 20 al 23 ottobre.