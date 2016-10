Le Curiosità Astrali del pianeta Giove

Giove, Zeus nel mito. Era il Dio dell’Olimpo, il padre di tutti gli Dei. Giove è il pianeta più grande del sistema solare, è un sole mancato. Non è infatti riuscito ad innescare la reazione a catena per poter brillare ed emettere energia.

Il pianeta è un “amplificatore” di conseguenza, amplifica ciò che trova. Racconta del modo in cui viene presa la vita in quanto, se l’individuo è stato amato all’inizio della sua vita, lui stesso continuerà a vedere il mondo in maniera positiva. Altrimenti, se non ha sentito l’amore dei genitori, troverà sempre difficoltà e avrà una visione pessimistica del mondo che lo circonda.

Giove è il pianeta dell’ottimismo e del piacere. Rappresenta la crescita dell’individuo, l’oralità, il rapporto col denaro (buono o cattivo). Amplifica l’area della coscienza, amplia la percezione, fa presentire, porta l’individuo a giudicare ciò che vede, quindi all’apparenza senza arrivare in profondità. E’ il pianeta della legge, della legalità (avvocati), è il piacere della vita, del cibo, del sesso, è la realizzazione sociale.

Tradizionalmente il pianeta rappresenta la fortuna e i vantaggi materiali. Al contrario, se è in tensione, può scaricare in diversi modi come: il rapporto col cibo (bulimia –anoressia), rapporto col denaro (chi ne ha molto ne vuole sempre più), rapporto col sesso (maniaci sessuali o altro).

Anatomicamente Giove rappresenta la lingua, la bocca, gli occhi, la crescita e il fegato.



Paola Canossa



riceve su appuntamento. cell. 347 8139700

mail: canossapaol@gmail.com

Website: Passione Astrologica

Facebook: Astrologia Insieme