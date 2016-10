Christophe Claret Marguerite: essenza orologiera femminile

Christophe Claret Marguerite: una nuova meraviglia floreale sboccia nella casa orologiera svizzera

Un nuovo fiore sboccia nel giardino degli orologi Christophe Claret. Romantico e poetico, l’orologio Christophe Claret Marguerite incarna l’essenza dell’orologeria femminile intesa dalla maison.

In questo orologio sono coniugati un’estetica audace e unica che cattura l’immaginazione e svela un messaggio personale segreto. Lo scorrere del tempo incontra la passione, ed entrambi sono posati sul polso della donna che lo indossa.

Christophe Claret Marguerite: il quadrante

Interpretato in 5 versioni, il Christophe Claret Marguerite vede al centro del quadrante due farfalle che volano intorno a una margherita i cui petali laccati in bianco si sovrappongono come quelli di un fiore vero.

Le due farfalle in Super-LumiNova blu, arancio, rosso o verde, a seconda della versione, accompagnano lo scorrere del tempo. Quella più scura, la femmina, è posata su un petalo della margherita che ruota ad ogni ora. Quella più chiara, il maschio, indica invece i minuti. Posata sulla punta di uno stelo attaccato a un prezioso pistillo di rubini, zaffiri blu o smeraldi, volteggia letteralmente intorno al quadrante in madreperla bianca.

Ma la magia visiva non finisce qui. Oltre ai numeri arabi a ore 3, 6 e 9, il quadrante ha una seconda visualizzazione. Premendo il pulsante a ore 2, le cifre scompaiono per rivelare la frase: “Il m’aime passionnément” (Mi ama appassionatamente). Il messaggio visualizzato è modificabile tramite un configuratore sul sito della maison. Christophe Claret Marguerite può visualizzare qualsiasi messaggio desiderato, nella lingua preferita, per una lunghezza limitata di caratteri.

Per sviluppare questo effetto ottico Christophe Claret ha tratto ispirazione dal famoso gioco di prestigio “Wow!!” , mai incorporato prima in un orologio. La commutazione dei due quadranti si ottiene sovrapponendo due dischi: il disco superiore in vetro zaffiro metallizzato con un mosaico di

quadrati trasparenti ruota sopra un disco fisso inferiore in madreperla ricoperto da un altro mosaico in vernice nera o blu stampata a tampone che contiene testo e numeri. Rilasciando il pulsante ricompare immediatamente la visualizzazione delle ore.

Christophe Claret Marguerite: cassa e movimento

La cassa da 42,50 mm di diametro è in oro bianco o rosso 5N e presenta un centinaio di diamanti incastonati con la tecnica a fiocchi. Questi, di varie dimensioni, sembrano spruzzati in modo casuale su lunetta e anse, proprio come fiocchi delicati di neve. Anche l’incastonatura champagne delle altre versioni presenta un centinaio di diamanti di diverse misure concentrati nella parte bassa della cassa e incastonati liberamente su lunetta e anse che ricordano le bollicine effervescenti dello champagne e regalano leggerezza e ariosità.

Il movimento del Christophe Claret Marguerite è realizzato in casa a carica automatica con una riserva di 72 ore. Il fondello in zaffiro consente di ammirare la massa oscillante del movimento scolpita come una margherita con incastonati otto rubini. Volendo si può indulgere nel gioco “M’ama non m’ama“, versione inglese semplificata del passatempo femminile, in cui si sfogliano i petali di una margherita, inventato nel Medioevo.

Per giocare occorre mettere l’orologio in posizione orizzontale e accompagnarlo con uno o due movimenti ondulatori. La massa oscillante ruota quindi per alcuni secondi prima di fermarsi. Il rubino più vicino al cuore laccato rosso offre la risposta – “sì” o “no” al centro.

Realizzato in cinque versioni in oro bianco o rosso, con incastonatura a fiocchi o a champagne, in edizioni limitate di 30 esemplari per ogni versione, il Christophe Claret Marguerite è disponibile alla vendita ad un prezzo di 69.000 franchi svizzeri IVA esclusa.