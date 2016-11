Caviale Albino: oro bianco più costoso al mondo

Il Caviale Albino: l’oro bianco più costoso al mondo

Che cosa stuzzica di più il nostro palato? Qual è quel cibo che vorremmo provare, per sentirci almeno una volta nella vita, degli autentici Re? Ma è il caviale! Piccole uova di storione che a ogni morso racchiudono l’eleganza di questo alimento. Magari accompagnato da un ottimo champagne. Voi, ad esempio, quale tipo di caviale conoscete? Quello nero Beluga, il classico vero? Beh, esiste un caviale albino chiamato Strottarga Bianco o White Gold Caviar. E’ una vera eccellenza sotto tutti i punti di vista. E’ infatti il caviale più costoso al mondo. Le uova provengono dallo storione albino, un pesce rarissimo che viene allevato appositamente per la produzione di questo tipo di caviale.

L’ allevamento è diventato necessario perchè il Beluga Albino del Mar Caspio è quasi del tutto scomparso. Così per continuare a produrre questa autentica leccornia, Walter Gruell e suo figlio, hanno scelto l’ Austria, la loro terra natia, come luogo per allevare questa rara e particolarmente remunerativa razza di storione.

Prima di parlare di soldi, però, bisogna aggiungere che al caviale disidratato e ridotto in polvere viene aggiunto dell’ oro a 22 carati macinato finemente, in modo da creare, così, un prodotto utile anche per condire il riso o da spalmare sulle tartine. Il gusto è deciso e bastano poche quantità per dare quel sapore unico e inimitabile ai piatti che solo il caviale albino può conferire.

Senza dubbio questo è un piatto per pochi eletti. E di soldi bisogna sborsarne tanti solo per averne un cucchiaino. Volete sapere quanti? 40.000 dollari. Ma se invece volete farvi una bella scorta, potete prendere un chilo di caviale albino a 112 mila dollari. Il prezzo è scontato direttamente dal signor Gruell. Sarebbe un vero peccato non approfittare di questa sensazionale offerta. Non credete?