Polinesia Francese: il Paradiso per il vostro Sì

Ma attenzione! Un viaggio di nozze in Polinesia non può escludere un pit-stop in California, tra cultura, storia e divertimento.

Tahaa invece, è conosciuta come “ Isola della Vaniglia ”, per le sue numerose piantagioni. Si trova a nord di Raiatea, insieme alla quale forma la Baia di Apu e ne condivide la barriera corallina.

Altra meta da non perdere: Rangiroa, letteralmente: “ Cielo senza fine ”. Qui infatti il mare si fonde proprio con il cielo. L’atollo è costituito da 250 isole con circa 100 passaggi tra la laguna e l’oceano, in cui sono racchiuse oltre 400 specie di pesci e molluschi.