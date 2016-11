Collezione Le Marque: l’eccellenza dell’Armagnac

Una bottiglia di Armagnac racchiude al suo interno 700 anni di storia. In questi anni tre differenti culture contribuirono, in epoche diverse, alla realizzazione di un prodotto unico. Furono infatti gli antichi Romani a introdurre i vigneti nelle terre galliche. Successivamente gli Arabi fecero conoscere l’alambicco. Mentre i Celti tramandarono l’importanza dell’utilizzo delle botti. E l’Armagnac, acquavite di vino francese DOC, viene prodotto esclusivamente nell’omonima regione della Guascogna, nascendo dalla lavorazione di quattro vitigni tipici, l’Ugni Blanc, il Colombard, la Folle Blanche e il Baco Blanc. L’Armagnac è un prodotto artigianale. Viene elaborato in piccole quantità e ottenuto dalla distillazione di uve bianche e invecchiato per anni in antiche botti di rovere. E il tutto lo ritroviamo nella Collezione Le Marque, dove piccoli grandi capolavori sono stati riscoperti tra i vari produttori locali e portati a conoscenza degli estimatori.

Dalla ricerca della perfezione della distilleria Le Marque nascono tre Armagnac destinati non solo al consumatore maschile ma che possono essere declinate anche al femminile grazie a un gusto unico ed elegante adatto a un palato curioso ed esigente.

Collezione Le Marque V.S.O.P

Armagnac che rivela al naso note floreali di tiglio, aromi di vaniglia, susine e menta. Sentori che ritroviamo poi nel palato unite a note di caramello e cedro candito. L’impressione è di una lunga freschezza per un piacere da assaporare lentamente.

Collezione Le Marque X.O

Armagnac più complesso che presenta all’olfatto note floreali, aromi di zucchero caramellato, pan di zenzero e vaniglia. Una gradevolissima sensazione al palato poiché si rivela morbido e ampio con sentori di prugna, mela cotogna, legno e liquirizia.

Collezione Le Marque Extra

E’ il più regale tra gli Armagnac della collezione Le Marque. Un’esperienza di gusto unica con un primo approccio al naso regala sentori di noci, prugna, liquirizia, frutta essiccata e caramello. Prosegue quindi nel palato con straordinaria eleganza composta da note di cacao amaro, mandorle tostate, vaniglia e aromi di arancia.

La Collezione Le Marque è quindi composta da tre grandissimi Armagnac presentati con gran classe grazie a bottiglie di raffinato design. Tre liquori versatili che si possono degustare in molti modi. Come aperitivo con un cubetto di ghiaccio, miscelati nei cocktail, come digestivo o, anche come accompagnamento di un pasto raffinato.

Gli Armagnac della Collezione Le Marque sono importati e distribuiti da D&C, storico distributore italiano nel settore confectionery e beverage. Sono proposti ad un prezzo di vendita che parte da 69 euro per Le Marque V.S.O.P. per passare a 155 euro per Le Marque X.O. fino ad arrivare a 385 euro per Le Marque EXTRA.