La nuova BMW R nineT Urban GS a Eicma 2016

Se nel 2013 la BMW Motorrad R nineT apparve subito come molto di più di una roadster classica, la nuova BMW R nineT Urban GS vista a Eicma 2016 si presenta invece in uno stile completamente differente, riprendendo i tratti della leggendaria R 80 GS del 1980 rielaborati in chiave attuale fondendo la moderna tecnologia, in una moto enduro equipaggiata con l’intramontabile motore Boxer.

La discendenza dall’illustre antenata è chiarissima: serbatoio e parafango anteriore montato alto sono lightwhite pastello, la mascherina del proiettore riprende lo stile BMW R 80 GS come le decorazioni sul serbatoio in due toni di blu, la sella per due in rosso chiaro e il telaio verniciato nero.

BMW R nineT Urban GS: la ciclistica

Il telaio della BMW R nineT Urban GS riprende dalla R nineT il concetto del modulare, ma è invece il risultato di tre componenti: una parte principale anteriore, la parte principale posteriore con la sezione del telaio finale integrata e il telaietto del passeggero. Ottimizzata la geometria della ciclistica: nella BMW R nineT Urban GS la sospensione anteriore è una tradizionale forcella telescopica, ma, analogamente alla R nineT, al posteriore troviamo il BMW Paralever in combinazione con un ammortizzatore centrale.

Cerchi neri in lega fucinati di serie ad esaltare lo stile enduro con la ruota anteriore da 19 pollici che calza un pneumatico 120/70 ZR 19 e quella posteriore da 17 pollici e un 170/60 ZR 17. Mentre, opzionali, possono essere ordinati pneumatici tassellati da fuoristrada tassellati e cerchi filigranati a raggi incrociati. Di serie anche l’ABS con pinze freno a quattro pistoncini e dischi in acciaio dal diametro di 320 mm e opzionale l’ASC (Automatic Stability Control) per evitare lo slittamento della ruota posteriore sui fondi stradali scivolosi.

Cuore pulsante della BMW R nineT Urban GS è il famoso motore Boxer raffreddato aria/olio da 1.170 cc omologato Euro 4 in grado di erogare 110 CV a 7.750 g/min e una coppia massima di 116 Nm a 6.000 giri.

Come da tradizione della Casa bavarese, gli optional e gli accessori originali BMW Motorrad offrono numerose possibilità di personalizzazione, con gli accessori che possono essere montati dal concessionario oppure dal cliente stesso per garantire anche un retrofit del veicolo.

Scheda Tecnica BMW R nineT Urban GS

BMW R nineT Urban GS: motore

Cilindrata cm 3 1 170 Alesaggio/corsa mm 101/73

Potenza kW/CV 81/110 a regime g/min 7 750

Coppia Nm 116 a regime g/min 6 000

Tipo Boxer bicilindrico a raffreddamento aria/olio

Compressione/carburante 12,0:1, Super senza piombo (95.98 RON)

Alimentazione /Gestione motore BMS-MP

Depurazione gas di scarico catalizzatore regolato a 3 vie

Accelerazione 0.100 km/h s 3,6

Velocità massima maggiore 200 km/h

BMW R nineT Urban GS: ciclistica

Telaio a doppia trave, motore a funzione portante

Sospensione anteriore forcella telescopica, Ø 43 mm

Sospensione posteriore BMW Paralever

Escursione anteriore/posteriore mm 125/140

Avancorsa mm 110,6

Passo mm 1 527

Inclinazione cannotto sterzo ° 61,5

Freni anteriore a doppio disco ed azionamento idraulico Ø 320 mm

posteriore monodisco Ø 265 mm

ABS BMW Motorrad ABS

Ruote fucinate in alluminio

anteriore 3,0 x 19″

posteriore 4,5 x 17″

Pneumatici anteriore 120/70 ZR 19

posteriore 170/60 ZR 17

BMW R nineT Urban GS: dimensioni e pesi

Lunghezza totale mm 2 175

Larghezza con specchi mm 870

Altezza della sella mm 850

Peso DIN in ordine di marcia kg 221

Peso totale ammesso kg 430

Capacità utile del serbatoio l 17

Consumo di carburante (WMTC) l/100 km 5,3