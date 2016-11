Ducati 1299 Superleggera a Eicma 2016

Ducati 1299 Superleggera debutto ufficiale a Eicma 2016

Presentata in anteprima da Casey Stoner e Claudio Domenicali in occasione della Ducati World Première 2017 e con il debutto ufficiale a Eicma 2016, la Ducati 1299 Superleggera è la massima espressione del mondo delle Supersportive stradali dato che per la prima volta una moto stradale di serie si presenta con telaio, forcellone, telaietto e cerchi realizzati in fibra di carbonio.

Con la Ducati 1299 Superleggera lo slogan della Casa di Borgo Panigale, “Style, Sophistication and Performance” raggiunge un livello altissimo, dato che sotto la carenatura in carbonio troviamo l’ultima evoluzione del motore Bicilindrico a L Superquadro da 1.285 cc in grado di erogare 215 CV a 11.000 giri e una coppia di 146,5 Nm a 9.000 giri.

Ducati 1299 Superleggera: elettronica ancor più sofisticata

L’esclusività della 1299 Superleggera è poi enfatizzata dai soli 167 kg di peso in ordine di marcia e dal nuovo pacchetto elettronico che utilizza un sistema di piattaforma inerziale a sei assi (6D IMU – Inertial Measurement Unit) per gestire tutti controlli elettronici esistenti. Questo sistema ha permesso di evolvere il Ducati Traction Control EVO presentato sulla 1299 Panigale S Anniversario grazie all’introduzione del Ducati Slide Control che garantisce performance ancora più elevate in uscita di curva. La Ducati 1299 Superleggera è inoltre la prima superstradale ad essere equipaggiata col Ducati Power Launch oltre a disporre dell’Engine Brake Control già presente sulle precedenti versioni.

Soli 500 saranno gli esemplari prodotti della Ducati 1299 Superleggera che è corredata di serie anche del kit racing comprendente un sistema di scarico completo racing Akrapovič in titanio, plexiglass Racing, kit rimozione portatarga, kit rimozione cavalletto laterale, tappi sostitutivi degli specchi lavorati dal pieno, cavalletto anteriore e posteriore e telo coprimoto.

Ducati 1299 Superleggera: scheda tecnica

Ducati 1299 Superleggera: motore e trasmissione

MOTORE Superquadro: Bicilindrico a L, distribuzione Desmodromica 4 valvole per cilindro, raffreddamento a liquido

CILINDRATA 1.285 cm³

ALESAGGIO PER CORSA 116 x 60,8 mm

COMPRESSIONE 13,0:1

POTENZA 158,1 kW (215 hp) a 11.000 giri/minuto

COPPIA 146,5 Nm a 9.000 giri/minuto

ALIMENTAZIONE Iniezione elettronica Mitsubishi. Due iniettori per cilindro. Corpi farfallati ellittici con valvola aerodinamica e

cornetti aspirazione ottimizzate, sistema full Ride-by-Wire

SCARICO Lay-out collettori ‘2 in 1 in 2’, primari in titanio. Due silenziatori in titanio. 2 sonde lambda e 2 catalizzatori

CAMBIO 6 marce con Ducati Quick Shift (DQS) up/down

TRASMISSIONE PRIMARIA Ingranaggi a denti dritti; rapporto 1,77:1

RAPPORTI 1=37/15 2=30/16 3=27/18 4=25/20 5=24/22 6=23/24

TRASMISSIONE SECONDARIA Catena; pignone Z=15; corona Z=39

FRIZIONE Multidisco in bagno d’olio con comando idraulico, sistema di asservimento ed antisaltellamento

Ducati 1299 Superleggera: telaio e ciclistica

TELAIO Monoscocca in fibra di carbonio

SOSPENSIONE ANTERIORE Forcella Öhlins FL 936 con steli rovesciati da 43 mm con TiN, completamente regolabile. Piedini ricavati dal

pieno e foderi scaricati, molle alleggerite

RUOTA ANTERIORE Fibra di carbonio 10 razze 3,50″ x 17″

PNEUMATICO ANTERIORE Pirelli Diablo Supercorsa SP 120/70 ZR17

SOSPENSIONE POSTERIORE Regolabile: progressiva/flat. Monoammortizzatore Ohlins TTX36 completamente regolabile con molla in

titanio. Forcellone monobraccio in fibra di carbonio

RUOTA POSTERIORE Fibra di carbonio 10 razze 6,00″ x 17″

PNEUMATICO POSTERIORE Pirelli Diablo Supercorsa SP 200/55 ZR17

ESCURSIONE RUOTA (ANT/POST) 120 mm – 130 mm

FRENO ANTERIORE

2 dischi semiflottanti da 330 mm, pinze Brembo monoblocco evo M50 ad attacco radiale a 4 pistoncini,

pompa freno anteriore Brembo MCS 19-21 ad interasse regolabile, remote adjuster e Cornering ABS di serie

FRENO POSTERIORE Disco da 245 mm, pinza a 2 pistoncini, Cornering ABS di serie

Ducati 1299 Superleggera: pesi e misure

PESO A SECCO 156 kg

PESO IN ORDINE DI MARCIA 167 kg

ALTEZZA SELLA 830 mm

INTERASSE 1.456 mm

INCLINAZIONE CANNOTTO 24°

AVANCORSA 98 mm

Ducati 1299 Superleggera: varie

STRUMENTAZIONE (cruscotto) TFT a colori

CAPACITA’ SERBATOIO CARBURANTE 17 l

NUMERO POSTI Monoposto

Riding modes, Power modes, Cornering ABS, DTC EVO, DWC EVO, DSC, DPL, DQS u/d, EBC, DDA+,

w/GPS module, Fully RbW. Comando di selezione rapida setting DTC, DWC, DSC, EBC.

Kit scarico racing titanio, Plexiglas racing, kit tappi racing, kit rimozione portatarga, kit rimozione cavalletto

laterale, cavalletto anteriore, cavalletto posteriore, teli coprimoto

GARANZIA (Mesi) 24 mesi chilometraggio illimitato

MANUTENZIONE (Km/mesi) 12.000 km / 12 mesi

CONTROLLO GIOCO VALVOLE (Km) 24.000 km (in uso stradale)

STANDARD Euro 4