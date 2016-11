Husqvarna Vitpilen 401 Aero a Eicma 2016

Il motore è un monocilindrico con doppio albero a camme da 375 cc in grado di erogare 44 CV (32 kW) con 37 Nm di coppia, una accelerazione brillante a tutti i regimi e consumi di carburante eccezionalmente bassi. L’adozione di un contralbero di bilanciamento permette di mantenere al minimo le vibrazioni. Grazie all’iniezione elettronica e al corpo farfallato da 46 mm controllato da un sistema ride-by-wire, il propulsore ha una erogazione di potenza decisa ma estremamente controllabile. Lo scarico, progettato ad hoc, è realizzato in due parti con una combinazione di acciaio e alluminio grezzo. Reca il logo Husqvarna e garantisce il rispetto della normativa Euro 4 .

La Vitpilen 401 Aero ha una posizione in sella raccolta e molto inserita nella moto. Il tutto deriva dalla forma del cupolino e dai due semimanubri che regalano alla moto un tocco sportivo e distintivo. Il faro anteriore è full LED, con una caratteristica luce diurna ad anello, due riflettori a parabola per anabbaglianti e abbaglianti e una una griglia protettiva che contribuisce allo stile unico. Anche il fanale posteriore è composto interamente da LED rossi e sembra galleggiare sopra la ruota.

La Husqvarna Vitpilen 401 Aero e la Svartpilen (dove Vitpilen in svedese significa Freccia Bianca , Svartpilen Freccia Nera ) aprono un nuovo segmento, quello delle Real Street o stradali autentiche progettate davvero per l’uso stradale, senza adattamenti e ideate per i moderni motociclisti urbani.

Se nel 2014, un anno dopo la rifondazione del marchio e del suo spostamento in Austria, Husqvarna Motorcycles aveva mostrato la sua vision innovativa presentando due concept bikes, ora il sogno è diventato realtà e a Eicma 2016 la Husqvarna Vitpilen 401 Aero e la Svartpilen 401 rappresentano i primi modelli della gamma Real Street , la cui produzione è prevista per la metà del 2017.