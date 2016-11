Yamaha T7 Concept: a Eicma 2016 l’evoluzione dell’off-road

A 33 anni di distanza dall’iconica Yamaha XT600Z Ténéré, moto enduro nata per la Parigi-Dakar e che fra l’84 e il ’94 venne venduta in circa 61.000 esemplari, La Casa di Iwata vuole rilanciare le moto off-road. E a Eicma 2016 ha presentato la Yamaha T7 Concept.

Si tratta di un concept praticamente pronto per l’entrata in produzione, dedicato completamente allo sterrato ma perfettamente in grado di essere utilizzato tutti i giorni sulle strade urbane.

La vision della Yamaha T7 Concept è quindi in contrapposizione alle maxi enduro stradali che attualmente dominano il mercato. Queste ultime sono decisamente votate all’asfalto e dimostrano poca versatitilità sugli altri terreni in quanto troppo pesanti e ricche di accessori che in chiave adventure risultano inutili.

Ed ecco che Yamaha ha pensato a una moto leggera, poco ingombrante, versatile e resistente. Una moto dalla linee semplici e pulite. Una moto quasi da competizione, con carenatura in fibra di carbonio, serbatoio in alluminio, un parabrezza molto protettivo e un cupolino che ingloba un proiettore composto da 4 piccoli fanali tondi a tecnologia LED.

La ciclistica vede la presenza di sospensioni Kayaba a lunga escursione, studiate appositamente per l’uso in fuoristrada, mentre una piastra paramotore e scarico Akrapovic realizzato a mano completano la dotazione.

Yamaha T7 Concept: il motore

La Yamaha T7 Concept è spinta dall’ormai collaudato motore della MT-07 e della Tracer 700. Si tratta del bicilindrico fronte marcia da 689 cc a 4 valvole DOHC crossplane in grado di erogare 74,8 CV a 9.000 giri/minuto e una coppia massima di 68,0 Nm a 6.500 giri/minuto. Il propulsore, oltre ad essere omologato Euro 4, si rivela essere particolarmente leggero, poco ingombrante, parco nei consumi. La curva di erogazione della potenza è dolce e particolarmente adatta a garantire una buona trazione su ogni tipo di fondo stradale.

Al momento Yamaha non ha divulgato ulteriori dettagli tecnici. E’ stato solo comunicato che, per quella che potrebbe diventare la moto off-road del futuro, è previsto l’ingresso sul mercato nel 2018.