Ducati Multistrada 950 a Eicma 2016: la più piccola delle Multistrada della Casa di Borgo Panigale

Tra le novità Ducati a Eicma 2016, un posto di rilievo spetta alla Ducati Multistrada 950, una multibike alla portata di tutti pensata sia per chi vuole affrontare lunghi viaggi sia a per chi vuole una moto agile e divertente da usare nella quotidianità. La Ducati Multistrada 950 coniuga al meglio il design e le doti ciclistiche tipiche della gamma Multistrada grazie a un peso ridotto rispetto delle sorelle maggiori 1200 e a un’altezza sella di 840 mm che ne esalta le prestazioni dinamiche.

Ducati Multistrada 950: design, ciclistica e motore

Disponibile in due colorazioni, Rosso Ducati o Star White Silk, entrambe con telaio e ruote di colore grigio opaco. La Ducati Multistrada 950 si rivela una moto spaziosa in grado di ospitare agevolmente due persone con bauletto e valigie laterali. Il faro anteriore, aggressivo e tecnologico, e il faro posteriore a LED sono segni distintivi. Come distintivi sono telaio, telaietto posteriore, in alluminio con supporto borse integrato, e i nuovi blocchetti elettrici, ergonomici e funzionali.

Dal punto di vista della ciclistica, se le forcelle Kayaba regolabili da 48 mm di diametro con escursione da 170 mm e il forcellone bibraccio offrono agilità, la ruota anteriore in lega leggera da 19’’ garantisce comfort e divertimento su qualunque tipo di fondo stradale. Per i lunghi viaggi invece, si apprezza il serbatoio da 20 litri che permette di lunghe tappe senza fare rifornimento.

Il motore della Ducati Multistrada 950 è il bicilindrico Ducati Testastretta 11° da 937 cm3 4 valvole per cilindro rivisto in vari particolari. Omologato Euro 4 è in grado di erogare 113 CV a 9.000 giri/minuto e una coppia massima di 96.2 Nm a 7.750 giri.

Ducati Multistrada 950: dotazioni e strumentazione

In dotazione troviamo il Ducati Safety Pack che comprende l’ultima evoluzione dell’ABS Bosch 9.1 MP e il Ducati Traction Control, regolabile su 8 livelli. Questi sistemi di sicurezza attiva hanno un grado di intervento differente a seconda della modalità di guida selezionata. Possono inoltre essere personalizzati dall’utente in base alle proprie esigenze e capacità.

Il cruscotto della Ducati Multistrada 950 è costituito da un ampio LCD ad alta visibilità in grado di visualizzare velocità, giri motore, marcia, totalizzatore, trip1 e trip2, temperatura liquido raffreddamento motore, livello carburante e orologio. Viene inoltre mostrato il Riding Mode impostato, autonomia residua, consumo istantaneo, consumo medio, velocità media, temperatura aria, tempo di viaggio e allarme fondo ghiacciato.

Un navigatore Garmin, opzionale, è alimentato grazie ad un apposito connettore posto in zona plancia cruscotto. È disponibile anche una presa USB, posizionata nella zona sotto la sella, alla quale è possibile collegare lo smartphone per ricaricarlo.