Kawasaki Z900 a Eicma 2016: una supernaked aggressiva

Kawasaki Z900 a Eicma 2016: la nuova supernaked aggressiva e cattiva della Casa di Akashi

Il concetto che sta alla base della nuova Kawasaki Z900 vista a Eicma 2016 è molto semplice. Secondo la Casa di Akashi infatti, una moto supernaked deve essere qualcosa in più di una supersportiva privata della sua carenatura. Ed ecco che la Kawasaki Z900 è l’insieme di tre componenti: telaio leggero, motore in linea quattro cilindri e design Sugomi. Il tutto studiato per regalare divertimento e piacere di guida.

Kawasaki Z900 a Eicma 2016: il design e la ciclistica

Gli elementi fondamentali dello stile sugomi, posa acquattata, la testa in posizione ribassata e il codino curvato all’insù, conferiscono alla Kawasaki Z900 una linea unica, che la classifica immediatamente come una Supernaked Z. I tratti aggressivi tipici della serie Z sono completati da una scocca elegante che va dallo sterzo al codino abbinata a un coperchio motore minimal e una fanaleria totalmenete a tecnologia led. L’insieme si traduce in un’immagine agile e leggera che riflette le prestazioni sportive della moto.

Peso contenuto. Con telaio a traliccio e forcellone realizzati in componenti leggeri, la Kawasaki Z900 pesa 210 kg e grazie a una sella bassa (795 mm) dispone di una ottima manovrabilità, sia da fermo che alle basse velocità. La ciclistica, in grado di garantire equilibrio tra prestazioni sportive e confort di guida, è composta all’anteriore da una forcella regolabile a steli rovesciati da 41 mm e da un monoammortizzatore Horizontal Back-Link abbinato a un forcellone in alluminio. L’impianto frenante vede davanti due dischi con profilo a margherita da 300 mm con pinze a 4 pistoncini e dietro un disco da 250 mm.

L’ergonomia in sella è stata studiata per un maggiore controllo. Grazie a un manubrio ampio e piatto e a una posizione di guida rilassata, il pilota può sfruttare appieno il carattere sportivo della Z900 con una combinazione di comfort e controllo che consente di essere a proprio agio in tutte le situazioni di guida.

Kawasaki Z900 a Eicma 2016: il motore e la strumentazione

Eccitante e all’insegna delle emozioni il motore a quattro cilindri in linea DOHC, 16 valvole, da 948 cm3 in grado di erogare 125 CV a 9.500 giri con una coppia di 98,6 Nm a 7.700 giri. L’erogazione di potenza è lineare, con il propulsore motore che sale di giri più rapidamente a partire dai 6.000. Omologato Euro 4 garantisce una risposta fluida e uniforme ai regimi medio-alti in ottica di un’ottima guidabilità.

Il quadro strumenti mostra la strumentazione un layout semplice da leggere. Il contagiri analogico include un indicatore della marcia inserita al centro, sopra a un display LCD multifunzionale. Il contagiri offre tre modalità di visualizzazione selezionabili e indica anche quando cambiare marcia lampeggiando. Il pilota può impostare il tempo di cambio marcia tra 5.000 e 11.000 giri in base al proprio stile o disattivare la funzione. Il display LCD presenta un display negativo (con lettere bianche su sfondo nero), e visualizza contachilometri totalizzatore, doppio contachilometri parziale, indicatore dell’autonomia rimanente, indicatore dei consumi istantaneo e medio, indicatore della temperatura esterna, temperatura del refrigerante, orologio e indicatore di guida economica.