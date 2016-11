Moto Morini Corsaro 1200 ZZ a Eicma 2016: naked Made In Italy

Ispirata allo storico Corsarino ZZ del 1965, il più sportivo nella gamma dell’epoca, la nuova Moto Morini Corsaro 1200 ZZ è all’insegna del Made in Italy. Il 99% dei suoi componenti arriva infatti da aziende italiane.

Firmata Rodolfo Frascoli, e realizzata attorno a un telaio a traliccio in acciaio, presenta numerosi particolari in fibra di carbonio come cupolino, parafango anteriore e sottosella in ottica di contenimento del peso (192 Kg). I proiettori anteriore e posteriore hanno luci a tecnologia LED. Gli indicatori di direzione sono in alluminio ricavati dal pieno. Un inedito sistema di scarico Zard mostra un doppio terminale cromato.

Moto Morini Corsaro 1200 ZZ: la ciclistica

La ciclistica della Moto Morini Corsaro 1200 ZZ si compone all’anteriore con una forcella regolabile Mupo con un’escursione di 135 mm. Al posteriore troviamo un monoammortizzatore anch’esso regolabile. Particolarità della forcella anteriore è data dal trattamento DLC (Diamond like carbon) degli steli che ne aumentano la scorrevolezza.

L’impianto frenante è composto all’anteriore da due dischi flottanti da 320 mm ed una pompa semi-radiale 16/19 Brembo con pinze radiali monoblocco a quattro pistoncini. Al posteriore un disco da 220mm con pinza a due pistoncini. Il tutto è gestito da un Abs Bosh di serie versione 9.1 MP a due vie. Tipici di Casa Morini i cerchi da 17” in lega di alluminio forgiato color oro che utilizzano i Pirelli Diablo Rosso III a doppia mescola.

Moto Morini Corsaro 1200 ZZ: il motore

La Moto Morini Corsaro 1200 ZZ è spinta dal motore bicilindrico 1200 cc Corsa Corta della Casa italiana. Dispone di frizione APTC, doppio albero a camme in testa ed è in grado di erogare 135 CV. E’ conforme alla normativa Euro 4.

La strumentazione digitale AIM ha uno stile racing. E’ composta da un display TFT da 5” configurabile dal pilota che può personalizzare diverse visualizzazioni. In dotazione una presa a 12V per alimentare un navigatore GPS. Tra le opzioni, una serie di accessori Rizoma realizzati ad hoc per la personalizzazione della moto.

La produzione della Moto Morini Corsaro 1200 ZZ inizierà entro la fine del 2016 nello stabilimento pavese di Trivolzio con consegne previste per la prossima primavera.