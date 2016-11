Pininfarina E-voluzione: prima bici elettrica olistica

Pininfarina E-voluzione: a Eicma 2016 la prima bici elettrica Pininfarina sviluppata con tecnica olistica

A Eicma 2016 Pininfarina E-voluzione, la prima bici elettrica firmata dal designer torinese e realizzata con Diavelo che si è aggiudicata il prestigioso Award di Eurobike grazie a idee progettuali decisamente innovative.

Pininfarina E-voluzione è innovativa da molti punti di vista. Innanzitutto la parola chiave di questa e-bike è Integrazione. Questa bicicletta a pedalata assistita è stata infatti sviluppata con una filosofia di progettazione olistica, dove tutte le parti ed i componenti primari, quali batteria, motore centrale, manubrio e il suo attacco, computer di bordo, vano porta oggetti, cablaggio e sistema di illuminazione, sono perfettamente integrati nella struttura.

Il vantaggio non è solo estetico ma funzionale in quanto si traduce in una miglior distribuzione del peso, miglior bilanciamento, maggior comfort e performance alla guida.

Leggerissima, Pininfarina E-voluzione pesa infatti solo 16 Kg, la bici è stata realizzata con molti componenti e il telaio in fibra di carbonio, con quest’ultimo assemblato con l’innovativa tecnologia carbon autoclave.

Grande innovazione anche nel motore e nella trasmissione. Il motore centrale (high torque) Brose è completamente integrato nel telaio in carbonio. La trasmissione a cinghia garantisce invece silenziosità e zero manutenzione. La batteria Panasonic da 500W – 13,6 A – 36V brevettata è anch’essa integrata nel telaio ma è semplicissima da rimuovere per le operazioni di ricarica.

Freni a disco idraulici e cambio Shimano Alfine a 8 velocità nel mozzo completano la dotazione della Pininfarina E-voluzione che dovrebbe giungere sul mercato il prossimo maggio 2017. Sarà proposta in tre allestimenti (Elegance, Hi-Tech e Dynamic) a prezzi che si aggirano intorno ai 5.000 euro.