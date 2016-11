KTM 790 Duke Prototype a Eicma 2016: tagliente e spigolosa

KTM 790 Duke Prototype a Eicma 2016: un concept dalle linee taglienti e spigolose

Linee taglienti e ricche di spigoli, ciclistica snella e leggera, motore compatto. Queste sono le caratteristiche che balzano subito all’occhio dopo il primo sguardo dato alla KTM 790 Duke Protopype presentata dal fresco Campione del Mondo di Moto3 Brad Binder in occasione di Eicma 2016.

Ma non finisce quì. Alla nuova naked KTM mancano targa e fanali, non è montato il quadro strumenti ma mette in bella vista un tabella portanumero stile 1290 Super Duke R e un codone da MotoGP. Ma d’altro canto essendo un prototipo… Ed proprio per questo motivo che la casa austriaca non ha divulgato dati tecnici tranne qualche informazione relativamente a quanto è visibile, anche se il tutto potrebbe essere oggetto di future variazioni dato che molta della componentistica sarebbe ancora allo stadio sperimentale.

KTM 790 Duke Prototype: design e ciclistica

Firmata Kiska. La KTM 790 Duke Prototype riprende lo stile delle altre KTM della gamma Duke, disegnate dal progettista austriaco, enfatizzandone le linee, ancora più estreme e futuristiche. All’anteriore risaltano una mascherina bianco nera al posto del faro e i fianchetti appuntiti che arrivano quasi alla forcella. Affilato e spigoloso anche il posteriore, che assomiglia molto a quello di un moto da corsa. Su tutto spicca lo scarico, realizzato con la tecnologia di stampa 3D, che sale fino a finire dietro a un sottile codino.

Il telaio a traliccio, molto compatto, è costituito da tubi in acciaio saldati a mano sui quali è stato imbullonato il telaietto reggisella posteriore in alluminio. Le forcelle sono il top di gamma WP, marchio del gruppo, mentre l’impianto frenante è composto da dischi a margherita con pinze freno radiali.

KTM 790 Duke Prototype: motore e elettronica

Cuore pulsante della KTM 790 Duke Prototype è un nuovo motore bicilindrico da 800 cc, ad alte prestazioni. Leggero, poco ingombrante e battezzato dalla Casa austriaca LC8c (c sta per compact), viene indicato da indiscrezioni come il propulsore che equipaggerà una futura moto adventure.

Altissima la componente tecnologica della moto. Non mancheranno sicuramente l’ultima evoluzione del controllo di accelerazione ride-by-wire, svariate modalità di guida selezionabili e personalizzabili, controllo di trazione a più livelli di intervento integrato con il riding mode selezionato, cambio quick-shifter, piattaforma inerziale IMU e connettività via smartphone di ultima generazione.

L’appuntamento è rimandato a Eicma 2017. In quell’occasione vedremo sicuramente la nuova KTM 790 Duke nella sua versione finale e pronta all’ingresso sul mercato previsto per il 2018.