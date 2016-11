MV Agusta Dragster 800 RC a Eicma 2016

La strumentazione digitale grazie a un pannello LCD con spie integrate mostra tutte le informazioni necessarie sia nella guida in pista che in quella su strada. Olltre a presentarsi di facile lettura, è la perfetta e completa interfaccia tra il pilota e il mezzo.

Una elettronica sofisticata che si basa sul Motor and Vehichle Integrated Control System consente al pilota di selezionare 4 mappature. Per chi ama le emozioni forti c’è invece a disposizione il cambio Quickshifter EAS 2.0 per cambi marcia e scalate rapidissime e la possibilità di disinserire il controllo di trazione.

L’impianto frenante Brembo è composto da due dischi da 320 mm con pinze radiali a 4 pistoncini davanti e da un disco in acciaio da 220 mm con pinza a doppio pistoncino dietro. Il tutto controllato dall’ABS Bosch 9 Plus con RLM.

Alla cattiveria estetica si contrappongono il fascino e la leggerezza dei materiali utilizzati. La grande abbondanza di fibra di carbonio, rende infatti la moto un perfetto esempio di artigianalità traslata nella produzione in serie. Su tutto risaltano la livrea racing, il telaio tubolare di colore rosso, il parafango anteriore, il cupolino, il codino posteriore e i cerchi in lega forgiati dallo stile indubbiamente corsaiolo.

Realizzata in soli 350 esemplari , sulla base della Dragster RR e in collaborazione con il Reparto Corse, la MV Agusta Dragster 800 RC presentata a Eicma 2016 è destinata ai cultori delle moto nude caratterizzate da esclusività e prestazioni esplosive.