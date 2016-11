Da Estetica Evolution: IPC METHOD®, rivoluzione dell’Estetica

Da Estetica Evolution: IPC METHOD®, la rivoluzione dell’Estetica

Dimagrire e liberarsi del grasso in eccesso, si sa, è il sogno di noi tutti, uomini e donne. Estetica Evolution, a Rimini, è il luogo ideale in cui trasformare questo sogno in realtà. La grande novità del centro ha un nome: IPC METHOD®, Intensive Personal Circuit Method, un sistema integrato, capace di garantire risultati certi e di piena soddisfazione.

Il metodo propone soluzioni per il dimagrimento, IPC METHOD® BODY, e per il ringiovanimento cutaneo, IPC METHOD® FACE, studiate su misura e perfezionate in base alle esigenze del cliente.

Per il cliente infatti, si confeziona un trattamento ad hoc, sfruttando tecnologie all’avanguardia e prodotti per il dimagrimento, abbinati all’estetica di ultimissima generazione.

IPC METHOD® Body consente di perdere fino a 12 Kg. in 3 mesi, senza rinunciare al piacere del cibo. Il servizio si basa su 4 principi fondamentali: la consulenza di un nutrizionista, l’uso di un innovativo integratore che riduce notevolmente il carico glicemico, il supporto di una tecnologia detossinante e rimodellante e infine, un’apparecchiatura non invasiva che riduce le adiposità.

A questo si affianca il trattamento IPC METHOD® FACE, attraverso il quale è possibile prevenire rughe, lassità cutanee e cedimento tissutale. Il risultato? Una pelle visibilmente più giovane, con effetti duraturi su viso, contorno occhi e collo.

Il metodo si basa sull’utilizzo funzionale delle tecnologie Biotermic e Lipoquantic, abbinate a uno specifico integratore che riduce il carico glicemico dei cibi assunti, oltre ad un’analisi mirata delle abitudini alimentari.

IPC METHOD® FACE è adatto a tutti i tipi di pelle e a chiunque voglia ridurre sensibilmente e velocemente i segni del tempo.

Se siete curiosi contattate il numero 0541-390532 o recatevi direttamente a Rimini, in Via Tripoli, 227.