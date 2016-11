Qing’s Things: l’eccellenza del tessile da tutto il mondo

Eleganza, eccellenza e qualità declinate in fibre nobili, realizzate con sapienza artigianale, per rivolgersi a tutti coloro che ne riconoscono il grande valore.

Da Qing’s Things i capi hanno un’anima, una storia, sono portavoce di emozioni uniche. In un mondo frenetico, in cui la vita scorre a ritmo incalzante, le fibre naturali rappresentano il giusto compromesso per fermarsi un istante e lasciarsi coccolare nel benessere di un abbraccio.