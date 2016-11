Riccione a Natale si tinge di bianco e divertimento

Evento principe natalizio di Riccione è Riccione Christmas Village, il villaggio di Natale nel cuore della Perla Verde, tra Viale Ceccarini e Viale Dante, tra il Porto canale e i Giardini Montanari.

Il Natale qui inizia presto, a partire dal 26 Novembre, quando si potrà respirare l’aria festosa delle luminarie, grazie alla emozionante scenografia che tocca il cuore di grandi e piccini.

Tra gli eventi natalizi a Riccione ci sono gli immancabili e tradizionali mercatini, senza i quali non sarebbe davvero Natale. Per chi ama lo shopping c’è il Christmas Fashion Market, il villaggio dello shopping, caratterizzato dalle postazioni a forma di pacco regalo, le Gift House, in Viale Ceccarini, e di Igloo luminosi, in Viale Dante.

Per tutti gli amanti del gusto e dei sapori tipici, ci saranno tanti assaggi nazionali e internazionali, food & beverage di tendenza ubicati sulla passeggiata che conduce al Porto Canale dove si sta tutti con gli occhi all’insù ad ammirare il grande albero di Natale e le sue luminose sfere giganti.

Proseguendo verso Viale Dante si trova il Bosco di ghiaccio e, tra Viale Ceccarini e la Piazzetta del Faro, si arriva alla pista di pattinaggio su ghiaccio più grande d’Europa, lunga 180 metri e completamente coperta.

Anche i bambini hanno il loro evento preferito che si chiama Christmas Wonderland nei Giardini Montanari. Si tratta di un vero e proprio paese dei balocchi con mercatini, giochi, giostre e tante attrazioni.

Il Christmas Village di Riccione, rappresenta un’occasione unica per le famiglie che vogliono trascorrere il Natale in un clima di festa, di pace e di serenità, concedendosi il lusso di una vacanza su misura. Si tratta di un grande contenitore di eventi che accontenta proprio tutti, a prescindere dall’età in un’atmosfera molto accogliente.

Il Riccione Christmas Village è aperto dal 21 novembre 2016 al 24 gennaio 2017.

Le aiuole di viale Ceccarini, avranno tanti amici: pinguini, orsi, slitte trainate dalle renne, pupazzi di neve, tutti in formato extra-large. Quest’anno cambierà anche l’illuminazione giocando con le facciate dei palazzi e le chiome degli alberi. Quest’anno a Riccione il Natale è caratterizzato dal colore bianco, dalla luce e dal ghiaccio, per dare vita ad uno stile che resta come sempre inconfondibile. Ed è proprio il bianco che renderà la città ancora più particolare ed elegante, in grado di accogliere turisti da ogni parte d’Italia e dall’estero. Per prenotare il vostro soggiorno a Riccione potete visionare disponibilità e alberghi aperti su Hotel Riccione Vacanze.

Un’altra idea potrebbe essere quella di trascorrere il Natale ad Oltremare, il parco infatti invita tutti i bambini e le loro famiglie ad incontrare delfini, rapaci, pony e tanto altro in una magica atmosfera natalizia.

Sono tante anche le offerte e le proposte per vivere insieme alla famiglie ed agli amici l’esclusivo Capodanno a Riccione, che propone la musica in piazza ed i festeggiamenti per le strade che risultano essere i preferiti. Ma sono tante anche le proposte dei locali, che offrono deliziosi menù con animazione, balli, e cene a tema, oltre ai locali che organizzano i party più esclusivi di tutta Europa!