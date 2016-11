Oroscopo Dicembre 2016: curiosità astrali

Oroscopo Dicembre 2016: le Curiosità Astrali del mese

L’Oroscopo Dicembre 2016 mostra un mese a livello generale accompagnato da un traffico intricato di diverse situazioni irrisolte. Dicembre sarà afflitto da una serie di problematiche non indifferenti che interessano soprattutto casa e famiglia. Ma la questione principale riguarda l’occupazione.

Questo contesto non trova ancora schiarite, anche se le speranze non vengono mai lasciate cadere. In special modo per quanto riguarda il lavoro, e lo dirò sempre, i nostri giovani che vogliono un proprio futuro migliore hanno la necessità di avere più certezze.

Continuando a guardare in “casa nostra”, la parte politica, di qualunque orientamento appartenga, continua a battagliare per salvare la propria poltrona. Avete notato come sono diminuite le visite, le presenze politiche nelle zone terremotate, dal 24 agosto ad oggi? La sensazione di abbandono inizia fortemente a farsi sentire, ma spero davvero di sbagliarmi su questo argomento.

A livello generale e personale e per quanto riguarda i diversi settori, anche le comunicazioni a Dicembre 2016 possono apparire inizialmente difficoltose. Ma poi con il passare dei giorni, anche attraverso non poche e prudenti mediazioni, gli accordi possono essere raggiunti e le incomprensioni superate.

Dicembre rappresenta una nuova fase che può riguardare varie situazioni. Vede diversi progetti da portare avanti, orientati al nuovo anno ormai alle porte. Progetti che possono abbracciare contesti come società, viaggi, carte bollate… Insomma il mese porta verso una ricerca che conduce all’evoluzione personale.

Attenzione però perché, se si dovessero presentare intoppi burocratici o di altro tipo, consiglio di rimandare e aspettare tempi migliori. E’ meglio rimandare al 2017, dove il lavoro della “semina” darà poi nel tempo i risultati sperati.



Paola Canossa



riceve su appuntamento. cell. 347 8139700

mail: canossapaol@gmail.com

Website: Passione Astrologica

Facebook: Astrologia Insieme