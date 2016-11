Centro benessere Maurice Mességué San Marino

Nel cuore del centro storico della città più antica al mondo, il Centro benessere Maurice Mességué è l’oasi di pace dove ricostruire l’equilibrio e il benessere psicofisico, attraverso la disintossicazione del nostro organismo.

Oggi siamo a tu per tu con la Dottoressa Maria Rosaria Serra, medico chirurgo e medico estetico del Centro benessere Maurice Mességué, che ci parla di FILI DI BIOSTIMOLAZIONE E FILI DI SOSPENSIONE (LIFTING NON CHIRURGICO)

“L’applicazione dei Fili riassorbibili di Biostimolazione e dei Fili riassorbibili di Sospensione rappresenta indubbiamente una delle terapie più innovative ed avanzate in medicina estetica, sia del viso che del corpo, per un effetto anti-aging naturale.

La tecnica dei Fili di Biostimolazione permette di ottenere la formazione di nuovo collagene ed elastina, con conseguente progressivo miglioramento della texture cutanea e ricompattamento della pelle, specie quando cominciano ad essere presenti i primi segni di invecchiamento (micro-rugosità, rughe sottili) o un minimo cedimento cutaneo.

I Fili di Sospensione invece, oltre a sfruttare l’effetto di stimolo sulla neoformazione di collagene, determinano un’effettiva trazione della cute verso l’alto (effetto Lifting) con riposizionamento dei volumi del volto nelle loro sedi originali.

Per entrambe le tecniche si utilizzano esclusivamente fili riassorbibili (in PDO-Polidioxanone, Acido Glicolico, Acido Polilattico, Caprolactone): la completa riassorbibilità dei materiali utilizzati, garantisce la naturalezza del risultato nel breve e lungo termine, in quanto permette di accompagnare nel tempo, i fisiologici e progressivi cambiamenti della pelle, in particolare del volto.

La tecnica è ambulatoriale, non richiede nessuna incisione e generalmente la seduta, ha un durata di 15 -30 minuti per i Fili di Biostimolazione e di 30-45 minuti per i Fili di Sospensione. L’effetto si mantiene mediamente per 8 -12 mesi: il risultato può essere prolungato nel tempo mediante successivo ritocco.”

Sconto 30% per San Marino e circondario sul listino trattamenti dei centro benessere maurice mességué