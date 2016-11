L’inverno pungente della collezione Cactus de Cartier

Ora Cartier ne esalta la bellezza misteriosa con la collezione Cactus de Cartier , radiosa e solare, tra geometrie, luci, ombre e volumi. L’oro giallo 18 carati, è lavorato ad arte per omaggiare attraverso forma e dettagli, questa splendida regina del deserto. Lapislazzuli, smeraldi, crisoprasio, corniola e diamanti illuminano e arricchiscono i gioielli, rendendoli accessori perfetti per le occasioni speciali.

