Oroscopo Dicembre 2016 Acquario: quarta posizione (avanzare)

Oroscopo Dicembre 2016 Acquario redatto da Paola Canossa per TopLook



E’ stimolante questo mese di dicembre per l’Acquario che, oltre ai buoni aspetti favorevoli, vede anche Marte e Venere sostare nel suo segno.

La fine del 2016 si chiude in bellezza! Gli appartenenti al segno dell’Acquario, hanno una buona energia e possono cogliere le varie opportunità favorevoli del momento. Possono proporsi in ambito lavorativo, è un buon periodo per inviare curriculum e per fare nuove conoscenze. Ora è possibile impostare nuovi progetti futuri professionali, anche con eventuali nuovi soci.

Il fisico è già da qualche tempo in buona ripresa, ma consiglio di non strafare solo perché si sta bene, quindi attenzione. Il pianeta Marte nel segno è si forza, coraggio, ma potrebbe anche far vivere momenti di tensione. Le questioni economiche vanno meglio rispetto ai mesi scorsi, anche se probabilmente ci si aspettava qualcosa in più.

E l’amore? Dopo alcuni mesi di nuvole, lampi e grandine, ora torna il sereno. Periodo molto favorevole per nuove conoscenze e nuovi amori.

Oroscopo Dicembre 2016 Acquario: le tre decadi

Gli appartenenti al segno dell’Acquario della prima decade godono di una buona energia e una buona armonia interiore. Per loro sono facilitati i viaggi o i piccoli spostamenti “natalizi”.

La seconda decade del segno, dispone sì una buona energia, ma attenzione alle tensioni o alle discussioni che potrebbero nascere causa una notizia inaspettata o un cambiamento di programma.

La terza decade dell’Acquario è in fase di crescita, di evoluzione personale. C’è una buona energia che conduce l’Acquario a nuove conoscenze che potrebbero diventare anche utili per certi versi. E’ forte il desiderio di programmare nuovi contesti o dare una nuova veste a quelli già esistenti.



Paola Canossa



