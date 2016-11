Oroscopo Dicembre 2016 Ariete: decima posizione (pazientare)

Oroscopo Dicembre 2016 Ariete redatto da Paola Canossa per TopLook



Per l’Ariete l’ultimo mese del 2016 chiude con qualche speranza in più dopo il difficile periodo che ha accompagnato tutti gli appartenenti al segno. Posso solo dire che i problemi, specialmente quelli legati alle firme legali e all’economia, non hanno trovato svolte definitive, ma solo qualche piccola soluzione, meglio di niente per far riaccendere qualche sorriso.

Raccomando agli Ariete, di tenere controllato il proprio nervosismo ancora per qualche mese, perché per le soluzioni, bisogna saper attendere ancora un po’. Anche il rapporto di coppia ha risentito delle tensioni. Le inquietudini hanno fatto spesso la loro presenza anche per quanto concerne lo stato fisico. Il consiglio è quindi quello di riprendere un dialogo sereno con il partner, con la consapevolezza comune che i tempi migliori e non immediati, sono comunque in arrivo.

Oroscopo Novembre 2016 Ariete: le tre decadi

La prima decade del segno è più speranzosa rispetto ai mesi passati, ma la tensione di fondo rimane. Si inizia a capire che, professionalmente parlando, è possibile “vedere la luce in fondo al tunnel”. Quindi c’è ancora il tempo per rimboccarsi le maniche.

Per la seconda decade dell’Ariete sono favorevoli i cambiamenti e le nuove situazioni lavorative che possono vedere nuove collaborazioni dove però, è bene mettere in chiaro da subito, i rispettivi ruoli. C’è sempre un malessere di fondo per gli appartenenti al segno che non disdegnano le sfide che si potrebbero presentare. Ma è ancora il momento giusto per accettarle.

La terza decade arietina vive una tensione concernente il “non sentirsi all’altezza, sapendo di non poter riuscire a soddisfare totalmente” chi l’affianca. Migliori le situazioni rispetto ai tempi passati, ma non soddisfacenti. Bisogna ancora pazientare.



