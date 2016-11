Oroscopo Dicembre 2016 Bilancia: settima posizione (progettare)

Oroscopo Dicembre 2016 Bilancia redatto da Paola Canossa per TopLook



L’ultimo mese dell’anno per i nati sotto il segno della Bilancia, è all’insegna del “chiudere in bellezza”. Bene il settore lavorativo. E’ appropriato il tempo per presentare o inviare il proprio curriculum, fare richieste, oppure presentarsi ad eventuali colloqui di lavoro.

C’è il desiderio da parte dei bilancini di conoscere nuova gente e di allargare la cerchia delle proprie amicizie. C’è anche il desiderio di cambiamento a tutto tondo sperando nel contempo che, alla fine, il tutto conduca ad una concretizzazione personale. Crescita interiore compresa.

Ricordo nuovamente che il pianeta Giove, in sosta nel segno da settembre 2016, vi rimarrà fino ad ottobre 2017. Quindi, ciò che nasce ora, o le situazioni che si avvieranno nel prossimo anno, saranno ben supportate dal pianeta dell’ottimismo. Nella sua sfera di influenza sono comprese anche decisioni importanti come il matrimonio o quella di allargare la famiglia.

Oroscopo Dicembre 2016 Bilancia: le tre decadi

Bene i nati nella prima decade del segno della Bilancia che vivono uno stato psicofisico in netta ripresa dopo un lungo periodo abbastanza impegnativo sotto vari aspetti. Ora la gestione della propria quotidianità risulta essere un gioco rispetto a “ieri”.

La seconda decade del segno è invece supportata favorevolmente dai pianeti per quanto concerne nuove situazioni. Potrebbe verificarsi l’eventualità di ricevere comunicazioni inattese che possono avere a che fare anche con il lontano.

La terza decade bilancina, vive una vera e netta crescita personale anche se in alcuni momenti, certe situazioni, possono essere ancora difficoltose, ma ricordo ancora che Giove è nel segno fino ad ottobre 2017 quindi, è bene assoluto non mollare e non arrendersi mai.



