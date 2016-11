Oroscopo Dicembre 2016 Cancro

Meglio per i nati del Cancro sotto la terza decade. C’è una buona armonia, le cose cambiano in meglio. Entrate economiche comprese. Finalmente si inizia a respirare in ambito familiare un’aria più serena. Consiglio di trascorrere le feste con la famiglia e veri amici.

La seconda decade del segno dopo aver atteso per tanto tempo, può chiudere l’anno con lo sblocco definitivo di una vecchia questione finanziaria o comunque riguardante la carta bollata. La causa in corso, anche se con risultati minori rispetto alle aspettative, si chiuderebbe a favore cancerino.

La prima decade del Cancro potrebbe vivere con una certa preoccupazione il sentore di qualche notizia o di un cambiamento nell’ambiente lavorativo che comunque richiederebbe un determinato impegno. Consiglio di non farsi prendere dall’ansia, in quanto creerebbe solo malessere psicofisico inutilmente.

Le entrate economiche non si discostano più di tanto rispetto ai valori abituali ma, dato il periodo natalizio, attenzione alle spese, specialmente per casa e figli. Il lato affettivo vede finalmente, dopo fasi altalenanti che si sono succedute durante l’anno, un periodo di serenità.

Il finale di anno vede una fase di lenta ripresa rispetto agli ultimi mesi. La quotidianità viaggia con un carico non indifferente di impegni sia nell’ambito lavorativo che in altri settori. Il lavoro, anche se alcuni cambiamenti importanti sono avvenuti, continua con i suoi alti e bassi e diverse problematiche irrisolte sono sempre comunque presenti.