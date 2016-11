Oroscopo Dicembre 2016 Capricorno: undicesima posizione (superare)

Oroscopo Dicembre 2016 Capricorno redatto da Paola Canossa per TopLook



Per molti Capricorno dicembre 2016 si preannuncia un periodo favorevole. L’energia di Mercurio entra nel segno il 3 dicembre, il Sole entra dal 22, Plutone che già da qualche anno è parcheggiato nel segno, sommati ai buoni aspetti di Saturno e Venere, possono aiutare i Capricorno per quanto concerne una buona armonia, nuove situazioni, nuove comunicazioni, chiamate, contatti di lavoro sia per periodi indeterminati che di tipo part-time. Riassumendo, qualche novità positiva in più può presentarsi a casa Capricorno che comunque chiude l’anno con belle opportunità. Probabilmente non tutto è andato secondo le aspettative, ma consiglio di attendere tempi migliori.

Attenzione alle spese in generale e, in special modo, a quelle “natalizie”, visto il periodo. L’aspetto psicofisico chiede serenità, che fatica ad arrivare dopo un anno non facile, visto le scelte fatte che comunque trasmettono tensione. Per quanto riguarda l’amore, dopo gli alti e bassi dei mesi scorsi, ora sembra che il peggio sia passato, ma attenzione a non tornare su discorsi ormai chiusi.

Oroscopo Dicembre 2016 Capricorno: le tre decadi

Bene i nati nellla prima decade del Capricorno che possono progettare nuove cose con riferimento anche al lontano. Questo sia che si tratti di un lavoro, di comunicazioni esterne, o altro ancora.

La seconda decade capricornina, potrebbe ricevere chiamate di tipo lavorativo. Consiglio invece attenzione per quanto riguarda l’ambiente familiare, si potrebbero verificare tensioni e non sono esclusi forti contrasti.

La terza decade del segno vede un periodo favorevole, con una buona armonia interiore e nuove situazioni positive. L’idea di qualche piccolo viaggio natalizio non è da escludere. Il cambiamento ha intrapreso un percorso, ma senza fretta.



Paola Canossa



riceve su appuntamento. cell. 347 8139700

mail: canossapaol@gmail.com

Website: Passione Astrologica

Facebook: Astrologia Insieme