Oroscopo Dicembre 2016 Gemelli: nona posizione (moderare)

Oroscopo Dicembre 2016 Gemelli redatto da Paola Canossa per TopLook



E’ stato un anno non semplice per i nati sotto il segno dei Gemelli, con Saturno opposto che ha logorato non poco la vivacità del segno mentre, Marte e Giove, non hanno aiutato dal punto di vista fisico ed economico. La salute ne ha risentito con varie problematiche come forti tensioni e infiammazioni, mentre le uscite di denaro hanno visto momenti difficili.

A dicembre 2016 i cambiamenti sono favoriti, così come le comunicazioni. E anche se l’esito tanto atteso dei diversi contesti non sarà immediato, tutto ciò che preme ai Gemelli ora è concentrato sulla famiglia, lavoro ed economia. Cresce quindi il senso di responsabilità e dovere nei confronti dei familiari, pur riconoscendo che è ancora difficile concretizzare. Occorre quindi pazientare ancora.

L’economia è in lenta ripresa, migliore rispetto ai mesi passati. Lo stesso si può dire del rapporto di coppia che durante l’anno ha vissuto momenti difficili e di distacco. Se qualche coppia è scoppiata, sono favoriti nuovi incontri.

Oroscopo Dicembre 2016 Gemelli: le tre decadi

La prima decade dei Gemelli, può cogliere occasioni favorevoli che possono riguardare le vecchie amicizie e le nuove conoscenze. Considerando il periodo, consiglio di approfittare in quanto, potrebbero portare nel tempo, a qualche soluzione personale. Attenzione alle spese.

La seconda decade del segno chiude l’anno con qualche tensione riguardante l’ambiente familiare e/o il lavoro. In quest’ultimo settore è favorevole l’occasione di una chiamata lavorativa. Meglio accettare anche se docesse trattarsi di una occupazione part – time.

La terza decade dei Gemelli potrebbe chiudere il 2016 mettendo la parole fine a qualche vecchia pratica legale concernente l’ambiente familiare o il settore lavorativo.



Paola Canossa



