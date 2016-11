Oroscopo Dicembre 2016 Leone: quinta posizione (desiderare)

Oroscopo Dicembre 2016 Leone redatto da Paola Canossa per TopLook



Se il segno del Leone inizia a tirare le somme di fine anno, capisce bene che non c’è nulla di cui lamentarsi e che i risultati personali ottenuti nel 2016 sono più che soddisfacenti.

Nell’ambiente lavorativo qualcosa è cambiato e tutto sommato i risultati conseguiti alla fine non sono poi così male. Le entrate di denaro hanno fatto la loro breve presenza. Breve, in quanto le spese non sono state proprio poche, sia per la casa che per i figli.

Anche il settore affettivo è ben sostenuto per chi vive in coppia. Ma attenzione! Potrebbe succedere che il capriccioso Leone, chieda più attenzioni al partner perché, con le nuove persone conosciute durante l’anno, il desiderio di trasgredire potrebbe farsi vivo… e non poco.

Anche la stanchezza, dopo un anno così movimentato, può farsi sentire. E’ normale e quindi, è consigliabile per i nati sotto il segno del Leone, concedersi diversi e svariati momenti di relax.

Oroscopo Dicembre 2016 Leone: le tre decadi

La prima decade del segno del Leone attraversa una forte tensione emotiva che può essere legata al rapporto con i figli. Questo rapporto risulta a volte difficile, a causa dell’assenza di una delle parti, una lontananza o altro.

La seconda decade leonina, potrebbe risentire della stanchezza psicofisica. Probabilmente qualche situazione legata ad una firma, è ancora da definire. Ma il tutto si concluderà favorevolmente.

Bene per la terza decade del Leone. Le questioni legali, i beni personali, le associazioni vedono una serie di soluzioni favorevoli. Le occasioni prese al volo stanno dando i risultati sperati, ma in compenso, è presente anche tanta stanchezza. E’ consigliabile un po’ di riposo.



Paola Canossa



