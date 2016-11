Oroscopo Dicembre 2016 Pesci: terza posizione (progettare)

Oroscopo Dicembre 2016 Pesci redatto da Paola Canossa per TopLook



Da settembre il periodo è più favorevole per il segno dei Pesci, che hanno dovuto affronatre una lunga fase a dir poco difficile. I Pesci hanno dovuto combattere per restare a galla, fermi, ma a galla nelle varie situazioni personali. Ci sono state divergenze nell’ambito lavorativo e/o familiare. I soldi hanno fatto la conoscenza del contagocce e interiormente l’inizio del cambiamento iniziava a farsi sentire in maniera piuttosto importante.

Ora con il pianeta Giove non più dissonante, le situazioni sono più agibili, qualcuno potrà ricevere buone notizie relative al lavoro e al denaro.

Per quanto riguarda la salute, lo stato fisico e quello mentale, i nati sotto il segno dei Pesci stanno meglio anche se, sinceramente, consiglio a chi è libero da impegni lavorativi e considerando il periodo natalizio, qualche giorno di riposo.

Oroscopo Dicembre 2016 Pesci: le tre decadi

La prima decade pesciolina, vive una buona armonia. Sta bene. Cresce una buona energia che accompagna il desiderio di concretizzare. Bene per quanto concerne nuove amicizie, comunicazioni e spostamenti.

La seconda decade del segno, è ben favorita e spinta da una buona energia che conduce ad una propria evoluzione. Sono possibili chiamate lavorative anche improvvise: consiglio vivamente di accettare.

I nati sotto il segno dei Pesci nella terza decade hanno intrapreso favorevolmente il percorso del cambiamento interiore. Ma attenzione cari pesciolini! Ulteriori cambiamenti sono ancora possibili in diversi settori della vostra vita. Auguri!



