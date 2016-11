La seconda decade del segno, è accompagnata dal desiderio di concretizzare, di crescere per quanto riguarda la propria evoluzione. C’è desiderio di farsi conoscere, specialmente in ambito lavorativo.

L’economia torna favorevole, così come lo stato psicofisico e anche l’amore che, può far intravedere nuove decisioni riguardanti la data del matrimonio o l’arrivo di un bebè. Favorite sono le nuove conoscenze che possono subire trasformazioni amorose… tutto ciò che nasce ora è favorito, quindi.

Giove, Marte e Urano sostengono favorevolmente il segno, oltre a Saturno, ma ciò che interessa è che non sarà solo per questa fase, ma anche durante il prossimo anno. Il consiglio è quindi quello di brindare prima e poi di progettare a lunga durata, sia lavorativamente parlando, ma anche al di fuori degli ambiti lavorativi.

Oroscopo Dicembre 2016 Sagittario redatto da Paola Canossa per TopLook Guardando il cerchio zodiacale di questo mese, per quanto riguarda il Sagittario, penso proprio che gli appartenenti al segno, siano contenti di chiudere il 2016 con positività, rispetto all’inizio dell’anno.