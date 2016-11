Oroscopo Dicembre 2016 Scorpione: seconda posizione (riscoprire)

Oroscopo Dicembre 2016 Scorpione redatto da Paola Canossa per TopLook



A fine 2016, lo Scorpione può festeggiare alla grande! Saturno ha tolto la propria ombra, che ha messo comunque alla prova gli appartenenti del segno. Plutone e Urano daranno ancora fastidio per un po’ di tempo, ma la maggior parte dei contesti sono stati oramai risolti.

Il peggio insomma è quindi passato anche se, le questioni finanziarie devono essere messe a punto una volta per tutte. Consiglio, per quanto riguarda l’ambito del lavoro, di inviare curriculum e fare richieste. Dicembre 2016 rappresenta un momento è favorevole e, come per altri segni, ciò che prende forma ora, sarà favorevole anche per il prossimo anno.

Anche l’amore può vivere ancora qualche tensione, ma alla fine, tutto si risolve. Sono favorite le nuove conoscenze. A chi vive in coppia e pensa di trasgredire, consiglio di pensarci bene e invito lo Scorpione a chiedersi se, in fondo, ne vale veramente la pena.

Lo stato fisico riprende quota anche se lentamente perché il 2016 non è stato un anno semplice e lo stato mentale ne ha risentito anch’esso.

Ora bisogna guardare avanti con ottimismo!

Oroscopo Dicembre 2016 Scorpione: le tre decadi

La prima decade dello Scorpione, è supportato da una buona energia, alcuni cambiamenti nella vita privata, nella propria quotidianità, sono già avvenuti, ma altri nuovi progetti possono prendere vita.

Bene per la seconda decade del segno, che continua a programmare i mesi a venire, facendo così intravedere un’evoluzione personale. Sono possibili situazioni che possono riguardare anche il lontano.

La terza decade del segno dello Scorpione continua imperterrito il proprio percorso personale: c’è desiderio di riscatto e la sfida al cambiamento, verso una vera concretizzazione, è stata accettata.



Paola Canossa



