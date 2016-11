La seconda decade del Toro dopo aver chiarito ciò che era rimasto in sospeso nell’ambito familiare, ora pensa definitivamente al proprio rapporto di coppia, dove il dialogo è comunque tranquillo e decisioni importanti vengono prese: questa, per il diretto interessato, è una sfida personale.

La prima decade vede qualche tensione nell’ambito familiare e/o lavorativo. Buone le situazioni progettuali di coppia. Favorite le entrate di denaro che comunque trovano sempre una via d’uscita, anche per viaggi già programmati.

Oroscopo Dicembre 2016 Toro redatto da Paola Canossa per TopLook Quello del Toro, è un anno che chiude con un bagaglio personale ben diverso rispetto all’inizio. Il settore lavorativo ha trovato risposte, sia con occupazioni part – time, sia con rinnovi di contratto anche a tempo determinato. Qualche somma di denaro è entrata, anche se le spese comunque hanno avuto voce in capitolo a proposito di famiglia, casa e/o viaggi.