Oroscopo Dicembre 2016 Vergine redatto da Paola Canossa per TopLook



Per il segno della Vergine, l’anno si conclude favorevolmente, dopo le varie vicissitudini personali avvenute. Ora va meglio. C’è più armonia anche nella sfera professionale che è favorita, nonostante restano comunque in sospeso alcune situazioni da chiarire o definire nell’ambito familiare. Situazioni, che potrebbero anche dipendere o essere influenzate da un progetto di lavoro.

Lo stato psicofisico è in ripresa. Ma se gli appartenenti al segno della Vergine imparassero a mettere da parte le proprie ansie (cosa impossibile perché è una caratteristica del segno), il fisico starebbe molto, ma molto meglio.

Per quanto concerne il lato affettivo, dicembre è un mese amico per quanto riguarda le nuove conoscenze che potrebbero trasformarsi in nuovi amori. Il periodo è favorevole alle iniziative. Ciò che nasce ora, continuerà a dare buoni frutti anche nel nuovo anno.

Oroscopo Dicembre 2016 Vergine: le tre decadi

La prima decade del segno della Vergine chiude il proprio 2016 in ripresa, anche se forse si aspettava qualcosa in più. Consiglio agli appartenenti del segno di pensare a quanto malessere interiore sono stati sottoposti durante il 2016 e che, forse forse, in fondo, si può arrivare a convencersi che sì, è meglio oggi che ieri. Le strade si stanno aprendo…

Per la seconda decade del segno, con Plutone, Sole e Mercurio, c’è più coraggio di accettare la sfida e farsi conoscere per ciò che si sa fare anche lavorativamente parlando. Questo è un modo per concretizzare ciò che si desidera!

La terza decade della Vergine è aiutata oltre che da Plutone, Sole e Mercurio, anche dalla Luna. Vive una fine d’anno all’insegna della progettualità, della concretizzazione personale. Alta emotività, in ogni senso.



