Borse Louis Vuitton A/I 2016-17: i must della stagione fredda

Completano la collezione borse Louis Vuitton A/I 2016-17, i pratici zaini in tela Damier e le tote in pelle opaca.

Non mancano neanche le handbags con manico foulard. La superficie è in pelle liscia o con effetto matelassè, ravvivata dagli accostamenti cromatici multicolor del foulard.

Ma Nicolas Ghesquière non trascura nemmeno le occasioni speciali ed è così che tra le proposte per la sera, troviamo splendide clutch decorate con pendenti. La superficie è in cavallino o classica tela Monogram; la chiusura con patta.

Il classico bauletto LV invece, sempre amatissimo per la forma capiente e il design arrotondato, è proposto in versione grintosa. Arricchito da un morbido manico centrale con fibbia, zip laterale e spessa tracolla.

Ecco quindi bauletti in versione animalier e bauli valigia trasformati in mini bag. Le forme diventano rigide e squadrate, declinate su superfici laminate.