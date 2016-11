Il Segno del Sagittario alla lente d’ingrandimento

Il Segno del Sagittario esaminato sotto la lente d’ingrandimento

Il segno del Sagittario è il nono segno dello Zodiaco: è un segno di Fuoco, Mobile. Nel Domicilio Primario si trova il pianeta Giove, in Esaltazione c’è X e in Domicilio Secondario si trova il pianeta Nettuno.

Il Sagittario rappresenta “il viaggio” sia fisico che mentale. E’ il viaggio, non la meta, è la conoscenza, lo studio, la ricerca. Ed ecco che questo segno zodiacale si ritrova collegato all’ esplorazione, anche di tipo mentale, e spirituale. Di conseguenza, il Sagittario può arrivare a nuove, continue e profonde conoscenze. Una volta capito tutto di un contesto, il nato sotto il segno del Sagittario è pronto per affrontare e conoscere nuove situazioni. Così come, in un viaggio, arrivato in un posto, dopo soli 2- 3 giorni deve ripartire alla ricerca di nuove conoscenze.

Come ho detto prima, l’appartenente a questo segno dello Zodiaco anche se si ritrova seduto è comunque attivo, in movimento, sopratutto in movimento mentale. Il Sagittario nettuniano, ad esempio, lo si può incontrare tipicamente nei missionari che viaggiano per compiere opere di bene e o nelle persone che prestano azioni di volontariato. Il Sagittario con dominazione Giove, invece, ama vivere la vita all’insegna dell’avventura, in ogni senso.

Gli appartenenti al segno del Sagittario amano parlare molto, ma spesso senza ascoltare gli altri. Sono attirati dalle persone di potere e prediligono frequentare gli ambienti importanti, scegliendo possibilmente l’elite. Il Sagittario è una persona sportiva e molto attiva. Un esempio per tutti, il cantante Gianni Morandi.

Anatomicamente e fisicamente il segno del Sagittario rappresenta le anche, le gambe (ma non le ginocchia), la tibia e il polpaccio.



