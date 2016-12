Le Curiosità Astrali del pianeta Saturno

Secondo la tradizione, Saturno è definito il “pianeta malefico”. E’ un pianeta di Terra che chiude la parte dei pianeti personali, facendo così da barriera con i pianeti transpersonali. E’ conosciuto anche come il “guardiano della soglia” ed è un pianeta lento. Il suo motto è “mi spezzo, ma non mi piego”, come le ossa e lo scheletro al quale è associato.

Il transito di Saturno non è semplice. Blocca le emozioni e la sensibilità. Toglie le illusioni, spinge l’individuo a camminare sulle proprie gambe e nel contempo, mostra la realtà nuda e cruda. E’ restrittivo, è l’intrasigenza fisica e mentale. E’ privazione, è potere (anche politico). Rappresenta la Legge e di conseguenza, è il rapporto con la Legge. E’ lucidità, mente logica, il voler arrivare all’obiettivo. E’ anche il taglio delle situazioni inutili e vecchie, per far spazio così alle nuove cose.

Nel cielo di nascita, Saturno rappresenta anche la funzione del padre quindi, le regole del padre date alla famiglia. Di conseguenza, il pianeta rappresenta le regole della nostra società, le norme del gruppo e le leggi. Ricordiamo che ogni società e/o famiglia ha le proprie “regole”, comprese le famiglie di mafia.

Il pianeta scandisce l’epoca della nostra vita in quanto fino a 28 anni e mezzo, (il tempo che impiega il pianeta per fare il giro completo dello zodiaco). L’individuo è inconscio ed è così spettatore della propria vita. Poi, dai 28 anni e mezzo, diventa “maggiorenne” astrologicamente parlando e si trasforma da spettatore ad attore principale.

Come epoca di vita, Saturno rappresenta la vecchiaia e il pianeta è detto anche “dell’età dell’oro”. Con la propria vecchiaia, l’individuo raccoglie i frutti della propria vita.

Fisicamente, il pianeta rappresenta le ossa, lo scheletro, i denti, è collegato alla parte psichica.



